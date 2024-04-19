В Самаре Дарья Донцова проведет творческую встречу с читателями

Встретиться с известной писательницей можно будет 23 апреля.Так, в предстоящий вторник, в 16:00 в помещении магазина “Метида”, расположенном в торговом центре Айсберг состоится мероприятие с участием Дарьи Донцовой.
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