Региональные вопросы должны решаться без вмешательства извне -- Ли Цян

Бишкек, 26 октября /Синьхуа/ -- Если вспомнить первоначальное намерение основателей Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, то государства-члены организации объединились для того, чтобы региональные вопросы решались странами региона путем консультаций, без внешнего вмешательства.