Одно слово и смайл сказали многое: Русский военлёт оценил задержание замминистра обороны

Одно слово и один смайл рядом опубликовал известный русский лётчик, комментируя задержание Иванова.Русский военный лётчик, широко известный в Сети военный эксперт, пишущий под ником Fighterbomber, охарактеризовал задержание заместителя министра обороны Тимура Иванова одним словом.
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