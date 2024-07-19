Съемные квартиры в Актау мошенники продавали под видом конфискованных

Злоумышленники разработали целую преступную схему, при которой они представлялись сотрудниками силовых структур, которые продавали конфискованные автомобили и недвижимое имущество по стоимости ниже рыночной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии