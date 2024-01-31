Более 40 видов господдержки проиндексируют в России на 7,4%

Более 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля. Об этом свидетельствуют данные из соответствующего постановления правительства РФ, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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