Налогоплательщики Мангистау: проводятся технические работы в системах

Комитет государственных доходов МФ РК напоминает, что в связи с проведением технических работ и недоступностью системы ИС ЭСФ, оформленные СНТ и ЭСФ на бумажных носителях в период с 7 по 10 декабря 2024 года, необходимо внести в систему в следующие сроки: - СНТ до 13 декабря 2024 года включительно; - ЭСФ до 25 декабря 2024 года включительно.