Сергей Нарышкин рассказал о значении Транссиба для России

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, подчеркнул на Восточном экономическом форуме значимость Транссибирской железной дороги для России.
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