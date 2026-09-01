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Царьград

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Сергей Нарышкин рассказал о значении Транссиба для России

Сергей Нарышкин рассказал о значении Транссиба для России

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, подчеркнул на Восточном экономическом форуме значимость Транссибирской железной дороги для России.

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