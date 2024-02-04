В Ростовском музыкальном театре состоится премьера оперы «Так поступают все» и мюзикла «Есенин»

Ростовский музыкальный театр представит до конца 25-го театрального сезона четыре премьерные постановки, первая из них — опера-буффа Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все», сообщил главный режиссер театра Павел Сорокин.
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