Бросив лучшие силы на Харьков, Зеленский лишился возможности нового наступления — западные эксперты Константин Ольшанский Фото: AP/TAСС Российское командование, проявив гибкость, оперативно извлекло уроки из недавних событий в Харьковской области.
Бросив лучшие силы на Харьков, Зеленский лишился возможности нового наступления — западные эксперты Константин Ольшанский Фото: AP/TAСС Российское командование, проявив гибкость, оперативно извлекло уроки из недавних событий в Харьковской области.
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