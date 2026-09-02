Объединенные Арабские Эмираты: официальные лица Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что его силы нанесли удары беспилотников по базе Аль-Дафра в эмирате Абу-Даби и базе Аль-Минхад в эмирате Дубай в ранние утренние часы.
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