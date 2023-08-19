Айнур Курманов. Громогласные заявления Токаева о том, что «языковые патрули» – это дело рук иностранных спецслужб и деятельность их надо пресекать, оказались в итоге пустым звуком.
Казахстан узаконивает языковые патрули и строит заставы на границе с Россией
Комментарии
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александр муравьев
Не хами. Отнеси пидара к себе. А то что Казахстан превращается в Украину видно по его действиям. Крайне недружественным. Один из последних случаев когда он конфисковал партию дронов на 150 , по моему так,миллионов долларов Хохлы также начинали. США рулят в РК также как рулили в России в 90-х, но сумели отбиться, на Украине. И его тоже ждёт незавидная участь. Да, кстати. Если ты возмутился по поводу границ так это Казахстан начал активно обустраивать их. И следи за базаром. Это есть показатель твоего низкого интеллекта.
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10 час.
Лев Сивохин
Токаев с нашей помощью избавился от Назарбаева и его родственников и стал проводить "независимую" политику. Но как у нас говорится- и лисица хитра, да шкуру ее купцам продают.
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8 час.
Дмитрий Ковера
Помнится, кто-то замутил очередную "многоходовочку", несколько лет назад, благодаря чему у Токаева всё хорошо теперь. Это типа спасибо такое. Интересно, как там инвестиции в экономику Казахстана?
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2 час.
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