Казахстан узаконивает языковые патрули и строит заставы на границе с Россией

александр муравьев

Не хами. Отнеси пидара к себе. А то что Казахстан превращается в Украину видно по его действиям. Крайне недружественным. Один из последних случаев когда он конфисковал партию дронов на 150 , по моему так,миллионов долларов Хохлы также начинали. США рулят в РК также как рулили в России в 90-х, но сумели отбиться, на Украине. И его тоже ждёт незавидная участь. Да, кстати. Если ты возмутился по поводу границ так это Казахстан начал активно обустраивать их. И следи за базаром. Это есть показатель твоего низкого интеллекта.