Медведев прокомментировал визит лидеров ряда стран ЕС в Киев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также премьер-министров Великобритании и Польши — Кира Стармера и Дональда Туска — в Киев.
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