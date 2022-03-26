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Защитник «Аризоны» Колячонок забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Впервые за 10 лет в одном сезоне забили 3 игрока из Беларуси

Впервые за 10 лет в одном сезоне НХЛ забили 3 игрока из Беларуси. Защитник «Аризоны» Владислав Колячонок отличился в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (2:4).

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