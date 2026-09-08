Плюнуть в лицо? Карл III выпустил инструкцию по обращению с принцем Гарри и Меган Маркл

Король Великобритании Карл III разослал представителям власти и военным чиновникам инструкции по поводу статуса принца Гарри и Меган Маркл после их возвращения в страну.
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