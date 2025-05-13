«У нас начальство»: Пригожин и Пресняков рассказали о своих женах

Музыкант Владимир Пресняков назвал свою супругу певицу Наталья Подольскую главной в семье. Продюсер Иосиф Пригожин разделил его точку зрения, однако добавил, что он, хоть и соглашается во всем со своей женой, все же считает правым себя.