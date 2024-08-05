«Тоша» Шуктомов: чем главный йог СССР шокировал КГБшников после своей смерти

Йога и мистика Владимира «Тошу» Шуктомова отправили в психиатрическую больницу как душевнобольного. Позже его обнаружили мёртвым в лесах Карелии – КГБшников шокировало отсутствие запаха и окоченения, а также следов укусов животных на теле умершего.
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