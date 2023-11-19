Умер известный режиссер индийских фильмов Санджай Гадхви

Санджай Гадхви, известный индийский актер, режиссер и сценарист, умер за три дня до своего 57-летия. Он наиболее известен благодаря своей работе над хитовой дилогией «Байкеры» вместе с Абхишеком Баччаном.
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