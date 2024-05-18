Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по складам химзавода в украинском Павлограде

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам Павлоградского химического завода в Днепропетровской области.
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