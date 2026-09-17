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Сбившая мотоциклиста владелица Bentley заклеила госномер для бесплатной парковки

Сбившая мотоциклиста владелица Bentley заклеила госномер для бесплатной парковки

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Владелица автомобиля Bentley Bentayga, после столкновения с которым в Москве погиб мотоциклист, попалась на камеру, когда заклеивала госномер машины, чтобы не платить за парковку.

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