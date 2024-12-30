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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Человек вправе отреагировать так, как он хочет. Мы не можем критиковать за это, мы не были на том месте». Велогонщица Лысенко о Трусовой на Олимпиаде-2022

21-летняя Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. В детстве она занималась фигурным катанием.

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