Россиянам объяснили, как бороться с кибератаками

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. После начала СВО число кибератак в России резко возросло. Об этом заявила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, и отметила, что решить проблему поможет импортозамещение.
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