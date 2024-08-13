В Екатеринбурге экс-сотруднику пермской ФСБ отменили приговор за крупную взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа, ФедералПресс. Центральный окружной военный гарнизонный суд (ЦОВС) отменил приговор бывшему сотруднику краевого управления ФСБ Григорию Царегородцеву, которого весной этого года признали виновным в получении взятки в размере 160 млн рублей от пермских предпринимателей.