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Экс-генменеджер клубов КХЛ Вайсфельд: Овечкин побьет рекорд, если не будет травм

Экс-генменеджер клубов КХЛ Вайсфельд: Овечкин побьет рекорд, если не будет травм

Бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги Леонид Вайсфельд назвал главное условие, при котором российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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