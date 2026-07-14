Экс-генменеджер клубов КХЛ Вайсфельд: Овечкин побьет рекорд, если не будет травм

Бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги Леонид Вайсфельд назвал главное условие, при котором российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
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