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Мода и Шоу-бизнес

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Анна Asti назвала Диму Билана своей детской мечтой: «У меня тряслись коленки»

Анна Asti назвала Диму Билана своей детской мечтой: «У меня тряслись коленки»

Анна Asti призналась, что совместная работа с Димой Биланом стала для неё исполнением детской мечты. Певица рассказала, что в юности была влюблена в артиста и даже не могла представить, что однажды запишет с ним дуэт, сообщает «Звездач».

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