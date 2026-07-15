Анна Asti назвала Диму Билана своей детской мечтой: «У меня тряслись коленки»

Анна Asti призналась, что совместная работа с Димой Биланом стала для неё исполнением детской мечты. Певица рассказала, что в юности была влюблена в артиста и даже не могла представить, что однажды запишет с ним дуэт, сообщает «Звездач».
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