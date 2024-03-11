В отличие от Илона Маска глава GAC более трезво оценивает ситуацию: «Беспилотные автомобили официально появятся на дорогах в течение 10 лет»

В последние годы все больше машин оснащаются интеллектуальными технологиями вождения, но до настоящего беспилотного вождения еще предстоит пройти долгий путь, как считает Фэн Синъя, генеральный директор GAC Group.
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