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Названы самые угоняемые автомобили 2023 года

Названы самые угоняемые автомобили 2023 года

В России зафиксирован рост числа угонов на 15%. По данным страховщиков самым «угонным» городом является Москва, а в топе самых угоняемых автомобилей остаются привычные корейские модели, сообщает PRIMPRESS.

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