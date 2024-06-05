Toyota отзывает 100 000 пикапов и роскошных внедорожников из-за возможной остановки двигателей

Южнокорейский автомобильный гигант Toyota отзывает почти 100 000 пикапов Tundra и около 3500 роскошных внедорожников Lexus LX 600, чтобы устранить проблему, из-за которой их двигатели могут терять мощность во время движения.
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