Происшествия

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Возбуждено уголовное дело в отношении командира украинского батальона, причастного к обстрелам мирного населения

Возбуждено уголовное дело в отношении командира украинского батальона, причастного к обстрелам мирного населения

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира 13 отдельного десантно-штурмового батальона 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майора Святослава Заяца и иных лиц из состава указанного подразделения.

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