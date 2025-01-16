Для игры EA SPORTS WRC анонсирован набор нового контента Погрузитесь в золотую эр...

Для игры EA SPORTS WRC анонсирован набор нового контентаПогрузитесь в золотую эру ралли с набором контента Le Maestros, посвященному французскому триумфу с конца 1990-х по 2010-е годы! Этот пакет прославляет наследие французского раллийного успеха, предлагая захватывающий опыт с 12 историческими этапами знаменитых ралли… источник.