Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

Андрей Резчиков 3 октября 2026 г., 16:00 В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки ….
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