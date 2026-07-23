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Пункт-А

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Астраханский завод бросил модный вызов всемирно известному американскому бренду обуви

Астраханский завод бросил модный вызов всемирно известному американскому бренду обуви

Дерзкую коллаборацию в скором времени можно будет получить в гардероб. Завод «Дюна» совместно с астраханской художницей-иллюстратором Татьяной Юкка, а также местным брендом Guguza выпустили свою коллекцию кроксов.

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