Астраханский завод бросил модный вызов всемирно известному американскому бренду обуви

Дерзкую коллаборацию в скором времени можно будет получить в гардероб. Завод «Дюна» совместно с астраханской художницей-иллюстратором Татьяной Юкка, а также местным брендом Guguza выпустили свою коллекцию кроксов.
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