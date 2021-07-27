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«Флорида» обменяла Строльмана, Колячонка и выбор во 2-м раунде драфта в «Аризону» на пик 7-го раунда

«Флорида» и «Аризона» совершили обмен.  «Койотис» получили в сделке защитников Антона Строльмана и Владислава Колячонка, а также выбор во 2-м раунде драфта НХЛ-2024.

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