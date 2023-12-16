В Вельске рабочий ответит за гибель напарника

За несчастный случай крановщику грозит до двух лет лишения свободы.В Вельский районный суд направлено уголовное дело в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняющегося в гибели коллеги на территории пилорамы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии