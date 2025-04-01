Состояние богатейших бизнесменов РФ с начала года выросло на $11,572 млрд

Состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось с начала текущего года на $11,572 млрд. Об этом сказано в опубликованном агентством Bloomberg «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, основываясь на стоимости акций компаний.
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