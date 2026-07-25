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Буква «ё» останется: в РАН развеяли слухи о сокращении алфавита

Буква «ё» останется: в РАН развеяли слухи о сокращении алфавита

В России не планируют исключать букву «ё» из алфавита или менять ее нынешний статус. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

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