Буква «ё» останется: в РАН развеяли слухи о сокращении алфавита

В России не планируют исключать букву «ё» из алфавита или менять ее нынешний статус. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
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