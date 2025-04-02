Соцфонд ЯНАО опубликовал даты зачисления пенсий и детских пособий в апреле

Пенсии за апрель перечислят на банковские карты ямальцев в течение недели. Получить выплаты на почте можно в зависимости от графика работы отделения по месту жительства, сообщило ОСФР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
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