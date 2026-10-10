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Аргументы и Факты

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Психолог Ланг призвал не пытаться программировать сновидения

Психолог Ланг призвал не пытаться программировать сновидения

Психолог Сергей Ланг в эксклюзивном интервью для aif.ru призвал не пытаться программировать сны и не ставить перед собой задачу увидеть ночью что-то конкретное.

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