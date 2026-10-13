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Украина является одной из самых коррумпированных стран – лидер партии Reform UK

Украина является одной из самых коррумпированных стран – лидер партии Reform UK

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж назвал Украину одной из самых коррумпированных стран на Земле.

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