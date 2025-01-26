В России могут создать центры обратного инжиниринга по ключевым отраслям

В России планируют создать центры обратного инжиниринга по ключевым действующим и стратегическим отраслям, заявил глава комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», губернатор Самарской области Вячеслав ФедорищевФОТО со страницы Вячеслава Федорищева в VK читайте на monocle.
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