На Украине шокированы масштабами производства дронов-камикадзе в России.▪️Россия нарастила производство дронов-камикадзе «Ланцет» в 3 раза, а сам «Ланцет» «мутировал» в свою следующую ступень развития - «Изделие-53», истерично пишут киевские СМИ.
«Ланцет» мутировал в «Изделие-53»
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
концепция "рой" разрабатывалась и под СУ57 с его роем дронов... отчего бы не применить идею концептуально в ланцетах?
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9 час.
G
GISMbICH
Концепция "рой" разрабатывалась ещё в СССР под противокорабельные ракеты. К примеру почитай про ракету П-700 "Гранит".
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8 час.
В С
Гранит так и запускался, одна ракета была ведущей, но её и другая могла заменять.
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3 час.
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