«Ланцет» мутировал в «Изделие-53»

СК Сергей Ковалев концепция "рой" разрабатывалась и под СУ57 с его роем дронов... отчего бы не применить идею концептуально в ланцетах?

G GISMbICH Концепция "рой" разрабатывалась ещё в СССР под противокорабельные ракеты. К примеру почитай про ракету П-700 "Гранит".