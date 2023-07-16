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«Ланцет» мутировал в «Изделие-53»

«Ланцет» мутировал в «Изделие-53»

На Украине шокированы масштабами производства дронов-камикадзе в России.▪️Россия нарастила производство дронов-камикадзе «Ланцет» в 3 раза, а сам «Ланцет» «мутировал» в свою следующую ступень развития - «Изделие-53», истерично пишут киевские СМИ.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
концепция &quot;рой&quot; разрабатывалась и под СУ57 с его роем дронов... отчего бы не применить идею концептуально в ланцетах?
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9 час.
G
GISMbICH
Концепция &quot;рой&quot; разрабатывалась ещё в СССР под противокорабельные ракеты. К примеру почитай про ракету П-700 &quot;Гранит&quot;.
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8 час.
В С
Гранит так и запускался, одна ракета была ведущей, но её и другая могла заменять.
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3 час.

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