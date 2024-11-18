В США объяснили «внезапные» требования союзников Киева к урегулированию конфликта

Союзники Киева все больше признают тот факт, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией, и подталкивают его к рассмотрению новых способов привлечения Москвы к столу переговоров.
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