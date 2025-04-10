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Русские военные эвакуируют десятки тысяч тел украинских солдат из Курской области

Русские военные эвакуируют десятки тысяч тел украинских солдат из Курской области

Русские военные начали эвакуацию тел украинских солдат из приграничных районов Курской области. Сообщается о десятках тысяч тел.

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