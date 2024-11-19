Дальнобойные удары: Запад продолжает игру на нервах России

Данная история при ближайшем рассмотрении до ужаса напоминает «бородатый» анекдот о персонаже, который, вопреки широко разошедшимся слухам, не «Волгу» в лотерею выиграл, а проиграл в преферанс три рубля… .
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