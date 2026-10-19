Нижегородская область вновь вошла в пятерку регионов по научно-технологическому развитию. Регион набрал 65,79 балла из 100 возможных по итогам 2025 года, расположившись на четвертой строчке.
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