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Русские на границе: После подлости Пашиняна Армения решилась на громкие обещания

Русские на границе: После подлости Пашиняна Армения решилась на громкие обещания

В МИД Армении заявили, что пока не намерены вступать в НАТО. По словам главы иностранного ведомства Арарата Мирзояна, на данный момент сотрудничество с альянсом не подразумевает вступления в военный блок.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Предлагаю увеличить численность армии Армении за счёт высылки всех армян из России не родину.
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15 час.

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