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Красные линии стерлись. США готовят преднамеренную провокацию на Украине

Красные линии стерлись. США готовят преднамеренную провокацию на Украине

Назовите это как хотите — скользкой дорожкой или расползанием операции — но стратегия Америки по оказанию помощи Украине против российской спецоперации за последние два года и четыре месяца не раз корректировалась и расширялась.

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