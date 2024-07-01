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Нижегородец получил протоколы за перевозку людей в ковше трактора

Нижегородец получил протоколы за перевозку людей в ковше трактора

Он ездил таким способом по главной улице города.Нижегородец, катавший людей в ковше экскаватора, получил сразу три протокола за административные нарушения.

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