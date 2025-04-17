Президент Финляндии Стубб заявил о согласии Киева на прекращение огня

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина дала согласие на полное прекращение огня. Соответствующее заявление он сделал 16 апреля после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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