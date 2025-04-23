Авиасообщение между Россией и Мьянмой приостановлено на фоне низкой загрузки

Авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) прекратила выполнять рейсы в Новосибирск из-за низкой загрузки и землетрясения, сообщил коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачёво Станислав Таравков.
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