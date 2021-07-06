Происшествия

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В КБР на базе санатория «Вершина» состоялось открытие профильной смены «Лидер»

Открытие мероприятия прошло в рамках акции «Каникулы с Общественным советом». В этом году проект объединил более 90 детей из всех районов республики.

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